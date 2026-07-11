LUCIA VUOLO (LEGA): “SICUREZZA, ARRIVO IN PROVINCIA DI SALERNO DI 32 NUOVI AGENTI SEGNALE DEL GOVERNO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“L’arrivo dei rinforzi della Polizia di Stato annunciato oggi dal sottosegretario Nicola Molteni rappresenta un segnale eccellente e atteso per tutta la provincia di Salerno”. Così l’onorevole Lucia Vuolo commenta l’assegnazione di 32 nuovi agenti che, a partire dal prossimo agosto, andranno a potenziare gli organici della Questura di Salerno, dei commissariati distaccati e dell’Ufficio Immigrazione.

“La strategia del Viminale e del Governo e della Lega premia un territorio che, per troppi anni, ha fatto i conti con chiusure e depotenziamenti ereditati dalle scorse amministrazioni nazionali di sinistra. Oggi, Salerno riceve uno dei maggiori contingenti stanziati in Italia per il 2026, a dimostrazione di una vicinanza concreta verso le nostre comunità”, prosegue l’onorevole.
Sul fronte locale, l’impegno della Lega non si ferma qui: “Parallelamente a questo potenziamento, resto al lavoro in piena sinergia con il Ministero dell’Interno per l’istituzione del Commissariato a Pagani. Abbiamo già individuato l’immobile potenziale e l’iter prosegue. Confido che la disponibilità dimostrata dal Ministro Piantedosi e dal sottosegretario Molteni in questi anni verso la nostra provincia sia la chiave vincente anche per questo fondamentale obiettivo territoriale”, conclude Vuolo.

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