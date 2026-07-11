IMMA VIETRI (FDI): “AD AGOSTO 32 NUOVI AGENTI DI POLIZIA PER LA PROVINCIA DI SALERNO”

“Il Ministero dell’Interno ha disposto, per il prossimo mese di agosto, l’assegnazione di 32 nuovi agenti della Polizia di Stato alla provincia di Salerno, un segnale concreto dell’impegno che il Governo Meloni continua a riservare al nostro territorio sul fronte della sicurezza”. Lo annuncia il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno Imma Vietri.

“Nel dettaglio, sette agenti saranno destinati alla Questura di Salerno, tre all’Ufficio Immigrazione e ventidue ai Commissariati distaccati presenti nel Salernitano. Si tratta – sottolinea Vietri – di un importante rafforzamento degli organici che consentira’ di garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine a tutela dei cittadini. Ringrazio il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco per l’impegno costante e per la sensibilita’ dimostrata ancora una volta nei confronti della nostra provincia. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con professionalita’ dedizione e spirito di servizio, operano al fianco delle comunita’ per garantire legalità’ e sicurezza ai cittadini. Continueremo a lavorare affinche’ la provincia di Salerno possa contare su risorse sempre piu’ adeguate e su una presenza dello Stato sempre più forte e capillare, nell’interesse dei cittadini”, conclude Vietri.

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