SALERNO. IL CENTRO DESTRA UNITO IN CONSIGLIO COMUNALE: MARENGHI ALLA TRASPARENZA, MALAN VICE PRESIDENTE

Forza Italia e Fratelli d’Italia, a Salerno, trovano la quadra a pochi giorni dalla celebrazione del primo Consiglio Comunale, dopo il voto dello scorso maggio. I partiti che rappresentano il gruppo piu’ numeroso dell’opposizione hanno, in poche ore, trovato una intesa sui nomi da proporre per il ruoli che spettano alla minoranza in Consiglio Comunale.
Per la Presidenza della Commissione Trasparenza è stato indicato il nome del candidato Sindaco del Centro Destra Gherardo Maria Marenghi, mentre per il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Comunale è stato scelto il consigliere comunale di Forza Italia Sarel Malan.