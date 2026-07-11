CARLO CALENDA (AZIONE) SFIDA IL CAMPO LARGO: “CI VEDIAMO IN CAMPANIA IL 21 LUGLIO”

Il leader di Azione Carlo Calenda sfida il Campo Largo sullo stesso territorio nel quale i leader di Pd, M5S ed AVS hanno tenuto la prima uscita pubblica congiunta: la Regione Campania. Calenda, infatti, ha annunciato una mobilitazione proprio in Regione Campania per il prossimo 21 Luglio.

“Chiunque passera’ questa linea rossa (o russa), per convenienza, per sopravvivenza o per desiderio di governo,” scrive Calenda ” non e’ e non puo’ definirsi riformista ne’ liberaldemocratico ne’ tanto meno europeista. Per questo ci vediamo martedi’ 21, proprio in Campania. Se siete stanchi di ambiguita’, propaganda, falsita’ su Europa e Ucraina, vi aspettiamo.Se credete che un’Europa forte e indipendente sia l’unica risposta agli attacchi di Putin, Trump e Xi, combattete insieme a noi.Se volete difendere liberta’ e democrazia, unitevi a noi e facciamolo insieme. Appuntamento a Caserta alle ore 18:00 e alle 20:30 a Ercolano”, conclude