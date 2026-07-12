REGIONE CAMPANIA. IN ARRIVO LEGGE MANCIA PER I CONSIGLIERI: 100MILA A MAGGIORANZA, 50MILA A MINORANZA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ stato raggiunto un accordo di massima – anche se non definitivo – tra il Presidente della Regione Roberto Fico ed i consiglieri regionali per la Legge Mancia Regionale, che prevede, mediante il sistema degli emendamenti all’assestamento di bilancio, la elargizione di 100mila euro per ogni consigliere di maggioranza e di 50mila per quelli di minoranza.

Non si tratta di finanziamenti a pioggia, sia ben chiaro: a poter usufruire dei finanziamenti regionali, collegati ad opere pubbliche, solo i Comuni e le Chiese, mentre, per volontà precisa del Presidente Fico, sono state escluse dall’elenco dei percettori dei fondi le associazioni ma anche le fondazioni.

Adesso i consiglieri regionali dovranno presentare, in Commissione Bilancio, guidata dal Presidente Corrado Matera, gli emendamenti che saranno, in maniera definitiva, approvati in aula nella seduta del prossimo 29 Luglio.

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