ANDREA VOLPE (AVANTI PSI): “CONTENTO PER NOMINA ANTONIO CAMMAROTA CAPOGRUPPO”

“Sono felice della nomina di Antonio Cammarota a capogruppo del Psi in Consiglio comunale a Salerno. La sua esperienza, con quella di Filomeno Di Popolo e dell’assessore Massimiliano Natella, unite all’entusiasmo di Simona Calzaretti saranno il motore dell’azione amministrativa che il partito si appresta ad affrontare. A loro e a tutti coloro che, anche senza ruoli elettivi, ma da militanti, continuano a lavorare per scrivere pagine sempre migliori per le comunità in cui ci muoviamo, va la nostra riconoscenza, la nostra stima e il nostro sostegno concreto”.

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Avanti Psi Andrea Volpe.