NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “PUBBLICATA GARA PER NUOVI ALLOGGI MONTEVESCOVADO”

“Dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi, l’aggiornamento delle progettazioni, le verifiche sulle strutture in cemento armato esistenti e il perfezionamento degli atti di transazione, ci avviamo finalmente a completare un intervento atteso da decenni, che restituirà altre nuove abitazioni di edilizia popolare alla città.”
Lo annuncia Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.
Un’opera che, unitamente agli investimenti del programma PRIUS, destinati completamente a Montevescovado, contribuirà alla rigenerazione urbana di un quartiere che necessitava di risposte concrete.
È il risultato di un percorso amministrativo complesso e ostacolato da terzi che, negli ultimi anni, ha avuto una decisa accelerazione al progetto, dando così valore e continuità all’impegno profuso.