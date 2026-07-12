GIORGIO MULE’ (FORZA ITALIA): “DISTANTI ANNI LUCE DALLE POLITICHE DI ROBERTO VANNACCI”

Piersilvio Berlusconi ha aperto ha Vannacci? Io sono lontanissimo anni siderali da Vannacci, è il migliore alleato della sinistra ballerina e del campo incerto, perché è quello che mette scompiglio a destra. Quando sarà chiamato davanti a un atto di responsabilità e maturità politica aderendo al nostro programma, allora si può provare a fare insieme quello che, come centrodestra, vogliamo fare. Se non ci sta, ognuno rimane per i fatti suoi e lui continuerà a fare la stampella della sinistra. Io me lo carico se accetta il programma del centrodestra e abiura le minchiate che dice su vari temi”. Lo ha dichiarato Giorgio Mulè (FI), vicepresidente della Camera, intervenendo a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.

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