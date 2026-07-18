AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “CON IL CONGRESSO PROVINCIALE INIZIA UNA NUOVA FASE PER IL PARTITO”

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«Il Congresso provinciale di lunedì segna l’inizio di una nuova fase per la Lega in provincia di Salerno. Ripartiamo dai cittadini e dai territori, con un impegno chiaro: garantire più sicurezza, contrastare con determinazione l’immigrazione clandestina, sostenere il lavoro e le imprese, difendere l’agricoltura e le produzioni di eccellenza, valorizzare il merito e rendere le istituzioni sempre più vicine ai bisogni delle comunità.”

Lo dichiara Aurelio Tommasetti, già Consigliere Regionale della Lega.

Vogliamo una Lega presente, concreta e radicata, capace di ascoltare famiglie, giovani, imprese e amministratori locali e di trasformare le loro esigenze in risultati. Rafforzeremo il buon governo dei nostri amministratori e costruiremo una filiera istituzionale sempre più solida con il coordinamento regionale e con il Governo nazionale, perché solo facendo squadra si possono dare risposte efficaci al territorio.

La provincia di Salerno ha bisogno di una politica che torni a stare tra la gente, che affronti i problemi con pragmatismo e abbia il coraggio di fare scelte chiare nell’interesse delle nostre comunità. Questo sarà il nostro metodo: presenza quotidiana, ascolto, competenza e responsabilità.

Da lunedì comincia un lavoro impegnativo, ma anche entusiasmante. L’obiettivo è riportare la Lega a essere il punto di riferimento di tutti quei cittadini che chiedono sicurezza, buon governo e risposte concrete. Perché il cambiamento non si annuncia: si costruisce.»

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