AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “CON IL CONGRESSO PROVINCIALE INIZIA UNA NUOVA FASE PER IL PARTITO”

«Il Congresso provinciale di lunedì segna l’inizio di una nuova fase per la Lega in provincia di Salerno. Ripartiamo dai cittadini e dai territori, con un impegno chiaro: garantire più sicurezza, contrastare con determinazione l’immigrazione clandestina, sostenere il lavoro e le imprese, difendere l’agricoltura e le produzioni di eccellenza, valorizzare il merito e rendere le istituzioni sempre più vicine ai bisogni delle comunità.”

Lo dichiara Aurelio Tommasetti, già Consigliere Regionale della Lega.

Vogliamo una Lega presente, concreta e radicata, capace di ascoltare famiglie, giovani, imprese e amministratori locali e di trasformare le loro esigenze in risultati. Rafforzeremo il buon governo dei nostri amministratori e costruiremo una filiera istituzionale sempre più solida con il coordinamento regionale e con il Governo nazionale, perché solo facendo squadra si possono dare risposte efficaci al territorio.

La provincia di Salerno ha bisogno di una politica che torni a stare tra la gente, che affronti i problemi con pragmatismo e abbia il coraggio di fare scelte chiare nell’interesse delle nostre comunità. Questo sarà il nostro metodo: presenza quotidiana, ascolto, competenza e responsabilità.

Da lunedì comincia un lavoro impegnativo, ma anche entusiasmante. L’obiettivo è riportare la Lega a essere il punto di riferimento di tutti quei cittadini che chiedono sicurezza, buon governo e risposte concrete. Perché il cambiamento non si annuncia: si costruisce.»