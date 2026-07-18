SALERNO. GABRIELE CASABURI (FI): “BENE ORDINANZA UNIVERSO BEACH, ORA MAGGIORI CONTROLLI”

“Prendo atto con soddisfazione dell’ordinanza con cui il Comune ha disposto lo stop agli accessi all’arenile di Universo Beach, prevedendo un rafforzamento della vigilanza.

La tutela della salute pubblica viene prima di tutto. Quando emergono dati che evidenziano potenziali rischi per i cittadini, il principio di precauzione impone alle istituzioni di intervenire con tempestività e responsabilità.

Nei giorni scorsi avevo chiesto con forza che non si sottovalutasse la situazione e che fossero adottati provvedimenti concreti a tutela dei bagnanti. Oggi arriva un primo segnale importante.”

Lo scrive il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Salerno Gabriele Casaburi.

Ora, però, non basta un’ordinanza: occorre garantire controlli costanti affinché il divieto venga effettivamente rispettato e, soprattutto, informare in modo chiaro la cittadinanza sui motivi delle limitazioni.

Su temi che riguardano la salute non possono esserci ritardi, leggerezze o ambiguità. Continuerò a vigilare affinché la sicurezza dei cittadini resti la priorità assoluta.