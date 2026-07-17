MINELLA E CELANO (FORZA ITALIA): “CURE PALLIATIVE AD ASL SALERNO, GRAVE CARENZA DI PERSONALE”

I consiglieri regionali di Forza Italia, Roberto Celano e Mimì Minella, hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, per chiedere un’immediata verifica sullo stato di attuazione della Rete di Cure Palliative dell’ASL Salerno e l’adozione di interventi urgenti a tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L’iniziativa prende le mosse dalla documentazione contenuta nella deliberazione n. 909 del 20 maggio 2026 dell’ASL Salerno, dalla quale emergono, secondo i consiglieri, significative criticità organizzative e assistenziali. Tra queste figurano la grave carenza di personale sanitario dedicato, l’operatività di sole due équipe domiciliari a fronte delle undici programmate, una copertura territoriale ancora limitata a pochi distretti, l’attivazione di appena 30 posti hospice rispetto ai 99 previsti e una presa in carico dei pazienti che riguarda solo una quota molto ridotta del fabbisogno assistenziale stimato.

Nell’interrogazione Celano e Minella sottolineano come tali elementi evidenzino un divario tra la programmazione regionale e l’effettiva erogazione delle cure palliative sul territorio provinciale, con il rischio di compromettere il diritto dei cittadini ad accedere a un servizio che la legge riconosce quale livello essenziale di assistenza.

Con l’atto ispettivo i consiglieri chiedono alla Giunta regionale di accertare le cause dei ritardi nell’attuazione della rete aziendale, verificare il corretto impiego delle risorse regionali già destinate al settore, promuovere iniziative straordinarie per garantire una tempestiva presa in carico dei pazienti nei distretti ancora scoperti e definire tempi certi per il completamento della rete, con l’attivazione delle Unità di Cure Palliative Domiciliari programmate, il potenziamento degli organici e la piena definizione della governance organizzativa prevista dalla normativa.

L’interrogazione sollecita inoltre la convocazione di un tavolo tecnico o di un’audizione urgente della Direzione Strategica dell’ASL Salerno presso le competenti Commissioni consiliari, affinché venga illustrato lo stato di avanzamento della rete e il cronoprogramma degli interventi necessari.

«L’obiettivo dell’iniziativa – evidenziano Celano e Minella – è garantire che tutti i cittadini della provincia di Salerno possano accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cure palliative previste dalla legge, assicurando una risposta concreta ai pazienti affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie e tutelando il pieno rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza».

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