COMUNE DI ANGRI. TRE CONSIGLIERI COMUNALI ADERISCONO A FRATELLI D’ITALIA: NASCE GRUPPO

“Sono molto soddisfatto per la costituzione del Gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Agri, a seguito dell’adesione al partito dei consiglieri comunali Maddalena Pepe, già candidata Sindaco, Giuseppe Del Sorbo e Massimiliano Sorrentino, che ne sarà Capogruppo, un percorso politico che nasce da lontano e che abbiamo costruito, insieme con il Portavoce cittadino Giovanni Vitale, sulla comunanza dei valori e sulla qualità della proposta per la cittadina in provincia di Salerno e grazie all’eccellente lavoro politico ed istituzionale che, sul nostro territorio, viene svolto dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, dal Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Antonio Iannone, dalla deputata Imma Vietri, e da tutta la classe dirigente del nostro Partito”.

E’ quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, nel corso dell’incontro, tenuto, stamani, con i consiglieri comunali di Angri aderenti al partito guidato dal Premier Giorgia Meloni.

“Così come stiamo facendo con gli altri Comuni della Campania – ha sottolineato Fabbricatore – metteremo a ‘sistema’ la politica regionale, che stiamo portando avanti in Consiglio Regionale della Campania, con quella dei territori per consolidare l’azione oppositiva al Consiglio comunale di Angri e costruire per questa città una prospettiva di cambiamento e di miglioramento, per lo sviluppo, la crescita e la vivibilità nell’ambito dell’intera provincia di Salerno”.