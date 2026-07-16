COMUNE DI NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “NOSTRI IMPIANTI SPORTIVI NEL CIRCUITO EUG 2026”

Nocera Inferiore entra ufficialmente tra le città protagoniste degli European Universities Games (EUG) Salerno 2026, il grande evento internazionale universitario che coinvolgerà migliaia di atleti provenienti da tutta Europa.

Tra gli impianti sportivi selezionati per ospitare le competizioni figura, infatti, anche Il PalaCoscioni, confermando il ruolo strategico della città di Nocera Inferiore all’interno di una manifestazione che rappresenta uno dei più importanti appuntamenti sportivi universitari a livello europeo

“Essere inseriti tra le sedi ufficiali degli European Universities Games 2026 è motivo di grande soddisfazione per la nostra città – dichiara il sindaco Paolo De Maio –. È un riconoscimento che premia il lavoro svolto dall’Amministrazione nello sport e più in generale gli investimenti che stiamo portando avanti sull’impiantistica sportiva cittadina. Ospitare una manifestazione internazionale di

questo livello significa offrire un’importante vetrina a Nocera Inferiore, valorizzando il nostro patrimonio sportivo e creando nuove opportunità di crescita, promozione e sviluppo per il territorio. Continueremo a investire nello sport come strumento di inclusione, aggregazione e valorizzazione della città.