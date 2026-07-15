COMUNE DI EBOLI. IL SINDACO CONTE SENZA MAGGIORANZA CI RIPROVA: CONSIGLIO CONVOCATO PER IL 17 LUGLIO

Il Sindaco di Eboli Mario Conte, dopo due consigli comunali consecutivi andati deserti per l’approvazione del rendiconto 2025, ci riprova, nel tentativo di scongiurare la fine anticipata del suo mandato ed una campagna elettorale fuori dal Palazzo, per le Comunali del 2027.
In una conferenza stampa convocata in mattinata, il Sindaco Conte, ha lanciato un appello ai consiglieri, in particolar modo a quelli di maggioranza, in vista del già fissato e decisivo Consiglio comunale di venerdì 17.
Un estremo tentativo per ritrovare i numeri sul bilancio ed evitare l’arrivo del commissario prefettizio. “Nessun attaccamento alla poltrona – ha sottolineato il primo cittadino – ma il dovere politico di non paralizzare progetti cruciali per la città come il Puc e i cantieri Pnrr”. Se in aula dovesse mancare il sostegno, il sindaco ne prenderà atto, aprendo inevitabilmente le porte al commissariamento.