MONTECORVINO PUGLIANO. ASSOLUZIONE PER IL SINDACO CHIOLA DA ACCUSA DI FALSO IN BILANCIO

Tribunale di Salerno si conclude definitivamente il procedimento penale relativo all’accusa di falso in bilancio che, per oltre sette anni, ha visto coinvolti il Sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, il vicesindaco Ludovico Buonomo e i consiglieri comunali Angelica Montella e gli ex amministratori Vito Montella e Roberto Verrioli. Con la sentenza pronunciata dalsi conclude definitivamente il procedimento penale relativo allche, per oltre sette anni, ha visto coinvolti ilil vicesindacoe i consiglieri comunalie gli ex amministratori

Il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ponendo definitivamente fine a una vicenda giudiziaria che per anni ha alimentato il dibattito politico.