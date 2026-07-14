MONTECORVINO PUGLIANO. ASSOLUZIONE PER IL SINDACO CHIOLA DA ACCUSA DI FALSO IN BILANCIO

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno si conclude definitivamente il procedimento penale relativo all’accusa di falso in bilancio che, per oltre sette anni, ha visto coinvolti il Sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, il vicesindaco Ludovico Buonomo e i consiglieri comunali Angelica Montella e gli ex amministratori Vito Montella e Roberto Verrioli.

Il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ponendo definitivamente fine a una vicenda giudiziaria che per anni ha alimentato il dibattito politico.

Related Posts

Luglio 13, 2026

EBOLI. VA DESERTO ANCHE IL SECONDO CONSIGLIO DOPO DIFFIDA PREFETTO: PER CONTE E’ SEMPRE PIU’ CRISI

Luglio 13, 2026

BARONISSI. TONY SINISCALCO: “BENE SCELTA AMMINISTRAZIONE PETTA PER MIGLIORARE SICUREZZA”

Luglio 12, 2026

SALERNO. SAREL MALAN (FI): “HO SCELTO UNITA’ DEL CENTRO DESTRA, ISTITUZIONI VENGONO PRIMA DELLE AMBIZIONI PERSONALI”