LEGGE ELETTORALE, IL PARTITO DEMOCRATICO DI ELLY SCHLEIN ANNUNCIA IL NO AL VOTO DI PREFERENZA

Muro contro una legge elettorale considerata irricevibile e anticostituzionale e un appello alla compattezza del Pd e del centrosinistra da opporre alle crescenti divisioni della destra: stando a quanto riferito e’ questa la linea emersa dall’assemblea congiunta dei gruppi Pd,

con la relazione della segretaria Elly Schlein, in vista della battaglia in Aula sulla legge elettorale. Chi e’ presente alla riunione riferisce anche di un passaggio fatto sul nodo delle preferenze: l’indicazione e’ di votare contro tutto il dispositivo, ma in preparazione ci sarebbero anche dei sub emendamenti da presentare in Aula per essere votati assieme a quelli delle altre forze di opposizione. In sostanza, si votano

solo per proposte fatte dal centrosinistra, “non mischiamo i nostri voti con quelli della destra”, avrebbe detto la segretaria che ha fatto appello alla compattezza perche’ “fuori deve passare un messaggio molto chiaro al Paese. Loro sono molto nervosi”, avrebbe aggiunto stando a quanto riferito, “noi dobbiamo essere molto calmi e determinati”

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