LEGGE ELETTORALE, ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE): “VOTEREMO EMENDAMENTO PREFERENZE”

“Anche sulle preferenze prevale la politica dell’inciucio, l’emendamento proposto da Fdi, Noi Moderati e Udc mantiene i capolista bloccati e lascia il potere nelle segreterie di partito, poi dà un contentino nelle posizioni successive. Noi non siamo d’accordo, vorremmo che che tutti i parlamentari fossero eletti con le preferenze. Oggi però voteremo anche questo emendamento, perché è meno peggio, e manterremo il nostro che è per le preferenze pure, per ridare la sovranità al popolo. Vedremo chi crede nella democrazia e lo voterà”. Così il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, sui social, in un video in cui fa sapere come voteranno i deputati del partito in Aula.

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