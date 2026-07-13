EBOLI. VA DESERTO ANCHE IL SECONDO CONSIGLIO DOPO DIFFIDA PREFETTO: PER CONTE E’ SEMPRE PIU’ CRISI

Anche il secondo consiglio comunale, ad Eboli, convocato dopo la diffida del Prefetto per la mancata approvazione del Rendiconto 2025, è andato deserto, aprendo una crisi sempre piu’ profonda per il Sindaco Mario Conte che, nelle ultime due settimane, aveva provato a mettere insieme una nuova maggioranza per affrontare gli ultimi mesi di mandato, prima del voto della Primavera del 2027.

All’appello, questo pomeriggio, sono mancati anche alcuni consiglieri che il Sindaco Conte considerava dalla propria parte e che, invece, hanno deciso di chiudere l’esperienza politica con l’attuale primo cittadino di Eboli.

Adesso dovrebbe esserci un nuovo intervento della Prefettura di Salerno che dovrebbe convocare il Sindaco per conoscere le ragioni che impediscono l’approvazione del rendiconto 2025. Nulla esclude che il Sindaco Conte possa, prima della nuova convocazione del Prefetto, rassegnare le dimissioni.