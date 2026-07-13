PROVINCIA DI SALERNO. ANNARITA FERRARA RIAVVIA I LAVORI DELLA CONSULTA DELLE POLITICHE SOCIALI

Presso la Sala Torre della Provincia di Salerno, si è tenuta la riunione di riavvio dei lavori della Consulta Provinciale delle Politiche Sociali, costituita in forza del Decreto del Presidente della Provincia n. 63 del 5 Aprile 2023, fortemente voluta dalla Consigliera Provinciale delegata alle Politiche Sociali e Sanitarie – Pari Opportunità, Annarita Ferrara.
La sessione si è resa necessaria per fare il punto della situazione e per tracciare le nuove linee programmatiche al fine di coordinare i prossimi interventi sul territorio.
Questi i punti trattati all’ordine del giorno:
– Saluti istituzionali e insediamento della nuova Consigliera delegata;
– Analisi dello stato dell’arte e riavvio delle attività della Consulta.