FRANCO MARI (AVS): “NOSTRA PRIORITA’ ADEGUARE STIPENDI ITALIANI AL COSTO DELLA VITA”

Gli italiani hanno perso oltre il 6% del loro potere d’acquisto dal 2021 ad oggi. Il peggior dato in Europa e tra i paesi OCSE.
Questo significa che con lo stesso stipendio si acquistano meno cose.”
Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.
Vacanze, sport, i libri di testo, una visita dal dentista, uscire la sera: tutto diventa un “lusso” insostenibile.
E nel frattempo, tutto il resto continua a salire: affitti, bollette, carrello della spesa.
Una situazione che non farà altro che peggiorare per colpa della guerra illegale di Trump.
Ecco, un governo che ha davvero a cuore i propri cittadini dovrebbe fare la sua parte.
Noi lo abbiamo detto oltre un anno fa: è necessario adeguare gli stipendi di 24 milioni di lavoratori e lavoratrici al costo della vita.
Questa è la nostra priorità.