FRANCO MARI (AVS): “NOSTRA PRIORITA’ ADEGUARE STIPENDI ITALIANI AL COSTO DELLA VITA”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Gli stipendi degli italiani sono troppo bassi per reggere il costo della vita. Lo diciamo da anni e finalmente in questi giorni se ne sta parlando grazie agli ultimi dati OCSE. Dati terribili per il nostro Paese.

Gli italiani hanno perso oltre il 6% del loro potere d’acquisto dal 2021 ad oggi. Il peggior dato in Europa e tra i paesi OCSE.
Questo significa che con lo stesso stipendio si acquistano meno cose.”
Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari. 
Vacanze, sport, i libri di testo, una visita dal dentista, uscire la sera: tutto diventa un “lusso” insostenibile.
E nel frattempo, tutto il resto continua a salire: affitti, bollette, carrello della spesa.
Una situazione che non farà altro che peggiorare per colpa della guerra illegale di Trump.

Ecco, un governo che ha davvero a cuore i propri cittadini dovrebbe fare la sua parte.
Noi lo abbiamo detto oltre un anno fa: è necessario adeguare gli stipendi di 24 milioni di lavoratori e lavoratrici al costo della vita.
Questa è la nostra priorità.

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