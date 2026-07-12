FIORI D’ARANCIO IN CONSIGLIO REGIONALE. ARRIVA IL SI’ DI GENNARO OLIVIERO CON LA SUA ELENA

Quella di ieri è stata una giornata speciale per Gennaro Oliviero, già Presidente del Consiglio Regionale della Campania, oggi capogruppo di A Testa Alta.
Il Castello Ducale di Sessa Aurunca si è trasformato nella scenografia del matrimonio civile tra l’ex presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero e Elena Narni Mancinelli.
La coppia suggella con il matrimonio una convivenza da cui già è nato Gennaro junior e nascerà in autunno la sorellina secondo indiscrezioni di amici di Oliviero.
All’evento, insieme ad altri, anche il Vice Presidente della Giunta Regionale Mario Casillo, i consiglieri regionali Andrea Volpe, Marco Villani e Loredana Raia, ma anche l’europarlamentare del Partito Democratico Lello Topo.