FIORI D’ARANCIO IN CONSIGLIO REGIONALE. ARRIVA IL SI’ DI GENNARO OLIVIERO CON LA SUA ELENA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Quella di ieri è stata una giornata speciale per Gennaro Oliviero, già Presidente del Consiglio Regionale della Campania, oggi capogruppo di A Testa Alta.

Il Castello Ducale di Sessa Aurunca si è trasformato nella scenografia del matrimonio civile tra l’ex presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero e Elena Narni Mancinelli.

La coppia suggella con il matrimonio una convivenza da cui già è nato Gennaro junior e nascerà in autunno la sorellina secondo indiscrezioni di amici di Oliviero.

All’evento, insieme ad altri, anche il Vice Presidente della Giunta Regionale Mario Casillo, i consiglieri regionali Andrea Volpe, Marco Villani e Loredana Raia, ma anche l’europarlamentare del Partito Democratico Lello Topo.

Related Posts

Luglio 12, 2026

PIERFERDINANDO CASINI: “LEGGE ELETTORALE, PREFERENZE SONO ANTIDOTO AD ASTENSIONISMO E POPULISMO”

Luglio 12, 2026

REGIONE CAMPANIA. IN ARRIVO LEGGE MANCIA PER I CONSIGLIERI: 100MILA A MAGGIORANZA, 50MILA A MINORANZA

Luglio 11, 2026

CARLO CALENDA (AZIONE) SFIDA IL CAMPO LARGO: “CI VEDIAMO IN CAMPANIA IL 21 LUGLIO”