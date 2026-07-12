LEGA, I CONTI SORRIDONO AL PARTITO DI MATTEO SALVINI: NEL 2025 UN AVANZO DI OLTRE 1MILIONE E 300MILA

I conti 2025 della Lega sorridono a Matteo Salvini, che può contare su un partito molto liquido, con 1,4 milioni di euro in banca. Carte alla mano, l’ultimo bilancio della ‘Lega per Salvini premier’, quello del 2025 pubblicato on line, si è chiuso al 31 dicembre scorso con un avanzo di esercizio pari a 1 milione 354 mila 862 euro anche se presenta un ”patrimonio netto negativo” per 220 mila 315 euro. Le casse sono floride grazie alle ‘donazioni’ dei parlamentari e privati cittadini e all’apporto delle imprese. Spulciando la voce che in gergo tecnico si chiama ‘proventi della gestione caratteristica’, infatti, si scopre che i contributi da persone fisiche (deputati e senatori in primis) ammontano a 3 milioni 542 mila 462 euro (Salvini ha versato 36mila euro), mentre quelli da persone giuridiche/associazioni e movimenti politici, arrivano a 1 milione 144 mila 520 euro. Si ferma a 76mila 374 euro il contributo dalle quote associative annuali, le cosiddette tessere.

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