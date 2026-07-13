M5S IN CAMPANIA: ELETTI I NUOVI REFERENTI REGIONALI DEL NETWORK GIOVANI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Una nuova fase prende il via per il Network Giovani del MoVimento 5 Stelle in Campania. Le consultazioni regionali hanno eletto Francesco Pio De Fenza come referente regionale e Serena Marcarelli come vice referente, al termine di un percorso caratterizzato da un’ampia partecipazione e da un forte spirito unitario da parte delle giovani attiviste e dei giovani attivisti campani. Per la prima volta il Network Giovani del MoVimento 5 Stelle Campania si dota di un coordinamento regionale, segnando un passaggio significativo nel percorso di crescita e radicamento dell’organizzazione giovanile sul territorio.

“Questo risultato rappresenta soprattutto un messaggio chiaro, quando ai giovani vengono offerti spazi reali di partecipazione, i giovani rispondono. La Campania ha scelto di fare squadra, superando i personalismi e credendo in un progetto condiviso. È da questa fiducia che vogliamo ripartire”, dichiara il neo referente regionale Francesco Pio De Fenza. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di costruire un Network sempre più presente sui territori, capace di ascoltare, coinvolgere e valorizzare le energie e le competenze delle nuove generazioni”.

Anche la vice referente regionale Serena Marcarelli sottolinea il valore del percorso intrapreso: “Ricevo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che oggi, più che mai, i giovani abbiano bisogno di spazi in cui confrontarsi e contribuire concretamente al futuro della propria regione”.

“Il rafforzamento del Network Giovani rappresenta un investimento strategico per il futuro del Movimento 5 Stelle e dei nostri territori. Le sfide che abbiamo davanti richiedono una nuova generazione di ragazze e ragazzi pronti a mettersi in gioco. Il Movimento 5 Stelle è oggi la forza politica che più di ogni altra investe nei propri giovani iscritti, affidando loro responsabilità concrete e valorizzandone competenze ed entusiasmo. A Francesco Pio De Fenza e a Serena Marcarelli rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo: sono certo che sapranno essere il motore del Network Giovani Campania, contribuendo a radicare ancora di più la nostra presenza sui territori”. Al dirlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Campania Salvatore Micillo

Il nuovo coordinamento regionale lavorerà per rafforzare il Network Giovani in ogni territorio della Campania, valorizzando le esperienze locali e costruendo una rete sempre più unita, aperta e inclusiva, nella convinzione che la partecipazione non sia soltanto uno strumento della politica, ma uno degli elementi essenziali per rendere più forte la nostra democrazia.

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