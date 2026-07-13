BARONISSI. TONY SINISCALCO: “BENE SCELTA AMMINISTRAZIONE PETTA PER MIGLIORARE SICUREZZA”

Il movimento civico Futuro Baronissi accoglie con favore la decisione dell’Amministrazione comunale di attivare, in via sperimentale, un servizio di vigilanza privata finalizzato alla tutela del patrimonio pubblico.

La sicurezza rappresenta un tema che deve unire le istituzioni e non dividere il dibattito politico. La tutela di scuole, impianti sportivi, parchi, edifici comunali e dell’intero patrimonio pubblico costituisce un investimento sulla qualità della vita dei cittadini e sulla vivibilità della città.

Il Capogruppo consiliare di Futuro Baronissi, Tony Siniscalco, esprime apprezzamento nei confronti della Sindaca Anna Petta e dell’Amministrazione comunale per aver dato seguito a un intervento concreto su un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza e presente tra le priorità indicate dal movimento civico fin dalla campagna elettorale.

«Quando vengono assunte decisioni utili alla comunità è doveroso riconoscerne il valore. Fin dall’insediamento del Consiglio comunale abbiamo sostenuto la necessità di un confronto istituzionale fondato sulla responsabilità, sul dialogo e sulla capacità di costruire soluzioni nell’interesse esclusivo di Baronissi. Continueremo a lavorare con serietà e senso delle istituzioni affinché la città possa affrontare con efficacia le sfide future, privilegiando i risultati rispetto alle contrapposizioni.»

La portavoce del movimento civico, Claudia Napoli, dichiara:

«La sicurezza è un diritto dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico è un dovere delle istituzioni. Accogliamo positivamente questa iniziativa perché rappresenta una risposta concreta alle esigenze della comunità. Futuro Baronissi continuerà a sostenere ogni provvedimento che vada nella direzione dell’interesse generale, contribuendo con spirito costruttivo alla crescita della città.»

Il movimento civico Futuro Baronissi ribadisce la volontà di proseguire un’azione politica improntata al dialogo istituzionale, alla collaborazione e alla valorizzazione di tutte le iniziative capaci di produrre benefici concreti per la comunità, nella convinzione che il bene della città debba rappresentare l’obiettivo prioritario dell’azione amministrativa.