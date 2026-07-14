GIORGIA MELONI: “LEGGE ELETTORALE, SU PREFERENZE OPERAZIONE VERITA’. I PARTITI CI METTANO LA FACCIA”

“Oggi pomeriggio si voterà l’emendamento, proposto da Fratelli d’Italia e condiviso dai partiti della maggioranza, per introdurre le preferenze nella legge elettorale, come in molti, anche tra le opposizioni, hanno chiesto. A questo punto credo sia doverosa un’operazione verità, per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. C’è un solo modo per scoprirlo: che l’emendamento venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post sull’emendamento sulle preferenze alla nuova legge elettorale, che oggi sarà votato alla Camera.

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