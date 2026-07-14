REGIONE CAMPANIA. NOMINATO IL NUOVO AMMINISTRATORE DI EAV: SI TRATTA DI PIETRO DIAMANTINI

Nel corso dell’Assemblea dei Soci di EAV, tenutasi questo pomeriggio, l’ingegner Pietro Diamantini è stato nominato Amministratore Unico dell’Ente Autonomo Volturno. Lo si legge in una nota della Regione Campania. Oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 9:45, presso la Sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, insieme al Vicepresidente Mario Casillo e al neo Amministratore Unico, presenterà alla stampa il nuovo assetto di governance dell’azienda.