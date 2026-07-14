IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SCIOLTO PER INFILTRAZIONI CAMORRISTICHE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), con affidamento della gestione dell’ente a una Commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.

Inoltre, in considerazione della necessità di completare l’azione di risanamento dai condizionamenti da parte della criminalità organizzata, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento dei consigli comunali di Poggiomarino (Napoli), Tremestieri Etneo (Catania) e San Luca (Reggio Calabria).

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