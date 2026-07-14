ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “VOTO SU PREFERENZE NON HA CONSEGUENZE SUL GOVERNO”

“Quello che conta è la sostanza della legge. Non ha alcuna conseguenza sulla stabilità del governo, sulla maggioranza”. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della cerimonia del 14 luglio a Palazzo Farnese commentando il voto alla Camera sulle preferenze della legge elettorale.

“Tanto è – sottolinea – che poi abbiamo fatto altri voti e la maggioranza ha votato in maniera compatta”. Evidentemente, aggiunge, “c’è qualcuno che era contrario alle preferenze e con il voto segreto ha votato liberamente. Ripeto non vedo conseguenze politiche io l’ho sempre detto che era un dettaglio la preferenza: il tema fondamentale era una legge che garantisse la stabilità al nostro paese perché le stabilità significa crescita economica significa investimenti significa dare alle imprese la possibilità di pianificare la relazione degli anni successivi. Questo è l’obiettivo di questa legge. Poi se bisogna organizzarle con preferenze o meno è un dettaglio”.