MATTEO RENZI (ITALIA VIVA): “MAGGIORANZA MELONI NON C’E’ PIU’, SI DIMETTA E VOTO SUBITO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Siamo da sempre a favore delle preferenze. E riteniamo una vergogna che a scrutinio segreto i parlamentari della destra abbiano bocciato un emendamento che migliorava la pessima legge elettorale. A questo punto però il dato di fatto è semplice: la maggioranza non c’è più. Meloni vada al Quirinale subito e si dimetta. Non ha la fiducia del popolo e oggi ha perso anche quella del palazzo. Noi prendiamo un impegno: nessun inciucio, nessun governo tecnico. Si vada subito al voto: restituiamo la parola ai cittadini, con questa legge elettorale. Si voti a settembre, come già si è fatto quattro anni fa, e vediamo chi ha paura davvero del giudizio degli italiani”. Lo scrive sui social il leader di Italia viva Matteo Renzi.

Related Posts

Luglio 14, 2026

ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “VOTO SU PREFERENZE NON HA CONSEGUENZE SUL GOVERNO”

Luglio 14, 2026

NICOLA FRATOIANNI (AVS): “VOTO SU PREFERENZE E’ CHIARO, GOVERNO MELONI VADA A CASA”

Luglio 14, 2026

ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “LEGGE ELETTORALE, NON SI CAMBIA A RIDOSSO DELLE ELEZIONI”