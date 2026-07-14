GIORGIA MELONI: “VOTO SU PREFERENZE, MANCANO VOTI MAGGIORANZA. SERVE UNA RIFLESSIONE”

Sul voto all’emendamento sulle preferenze, “il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci”.Lo scrvie sui social la premier Giorgia Meloni, dopo che la camera ha bocciato l’emendamento sulle preferenzee alla legge elettorale. “P.S. La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto”, conclude la presidente del Consiglio.

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