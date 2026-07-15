CONFAGRICOLTURA CASERTA: “DECRETO PRIMO MAGGIO, OPPORTUNITA’ PER IMPRESE AGRICOLE”

Sicurezza sul lavoro, incentivi alle assunzioni e sostegno alle imprese agricole al centro dell’incontro promosso da FAI CISL Caserta e Confagricoltura Caserta dedicato alle opportunità offerte dal Decreto Primo Maggio.

Ad aprire i lavori il presidente di Confagricoltura Caserta, Vincenzo Argo, e la segretaria generale della FAI CISL Caserta, Maria Perrillo, che hanno ribadito il valore della collaborazione tra organizzazioni datoriali e sindacali per accompagnare il comparto agricolo nell’attuazione delle nuove misure.

“Il Decreto Primo Maggio rappresenta un’opportunità importante per le imprese agricole – ha dichiarato Argo –. Le nuove norme devono tradursi in strumenti semplici ed efficaci, capaci di rafforzare la sicurezza, sostenere la competitività delle aziende e creare occupazione”.

Per Perrillo “solo attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese e sindacati è possibile trasformare le novità normative in opportunità concrete per il territorio, garantendo lavoro sicuro, stabile e di qualità”.

Nel corso dell’iniziativa la dott.ssa Grazia Esposito, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, ha illustrato gli aspetti applicativi del decreto, mentre Umberto Di Benedetto, responsabile INPS Previdenza Agricola, ha approfondito le novità in materia di incentivi alle assunzioni e agevolazioni contributive.

Dall’incontro è emersa una posizione condivisa: il settore agricolo casertano può crescere e creare nuova occupazione se sostenuto da norme chiare, strumenti efficaci e da una forte sinergia tra istituzioni e parti sociali.