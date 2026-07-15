SALERNO. GABRIELE CASABURI (FI): “SPIAGGIA UNIVERSO E RISCHI PER SALUTE, NON AVEVAMO TUTTI I TORTI”

“I dati ARPAC hanno evidenziato valori preoccupanti di Escherichia coli ed Enterococchi sulla spiaggia Universal Beach.

Parliamo di batteri indicatori di contaminazione fecale che, in determinate circostanze, possono essere responsabili di patologie anche rilevanti: infezioni gastrointestinali con diarrea e gastroenteriti, infezioni delle vie urinarie, batteriemie e sepsi nei soggetti più fragili, fino a complicanze ben più gravi nei bambini, negli anziani e negli immunodepressi.”

Lo scrive Gabriele Casaburi, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Salerno.

Al di là delle responsabilità tecniche che dovranno essere accertate, sorprende leggere le dichiarazioni dell’Assessore Natella, che attribuisce le cause esclusivamente alla ditta appaltatrice, quasi che l’Amministrazione comunale non abbia alcun dovere di vigilanza, controllo e tutela della salute pubblica.

L’appalto può essere affidato a un privato, ma la responsabilità di vigilare sull’esecuzione del servizio e di intervenire tempestivamente a tutela dei cittadini resta in capo all’ente pubblico.

Domani, nel corso del primo Consiglio comunale, sarà mia premura chiedere risposte chiare e, soprattutto, soluzioni immediate. I cittadini hanno diritto di sapere cosa sia accaduto, quali siano le cause della contaminazione, quali controlli siano stati effettuati e quali interventi verranno adottati affinché episodi del genere non si ripetano.

La salute pubblica non può essere oggetto di scaricabarile. Chi governa ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità. E questa Amministrazione, che si pone in evidente continuità con la precedente, è chiamata a dare risposte concrete, non giustificazioni.