SAN MARZANO SUL SARNO. CARMELA ZUOTTOLO: “SOLIDARIETA’ AL SINDACO PER INCHIESTA ASILO NIDO”

Le vicende giudiziarie che nelle ultime ore hanno lambito il Comune di San Marzano sul Sarno, con le perquisizioni della Guardia di Finanza in merito alla gestione dell’Asilo nido, riaccendono inevitabilmente i riflettori sulla macchina amministrativa.

A fare chiarezza sulla propria posizione, con fermezza istituzionale e morale, è l’avvocato Carmela Zuottolo, già sindaca della città e attuale capogruppo consiliare di “Siamo San Marzano”, che rimarca la distanza siderale tra il suo modo di intendere la politica e la stagione dei veleni e dei ricorsi continui.

“In qualità del ruolo istituzionale e politico che i cittadini e la legge mi riconoscono”, dichiara con determinazione Carmela Zuottolo, “il mio unico obiettivo è e rimane lo studio attento, rigoroso e documentato delle carte. Chiedo e pretendo chiarimenti esclusivamente sul tema delle scuole, un argomento scottante e di vitale importanza in vista dell’imminente apertura dell’anno scolastico. Difendo e difenderò sempre, in ogni sede, i progetti che ho avviato e la mia professionalità, parlando solo ed esclusivamente su documentazioni e cose certe”.

L’esponente dell’opposizione consiliare tiene a marcare una netta linea di demarcazione rispetto alle prassi di scontro giudiziario che spesso caratterizzano la politica locale: “Non mi appartengono affatto, e anzi rifiuto con tutta la mia persona, i comportamenti improntati alle denunce seriali alla magistratura – pratiche in stile Margherita Oliva e Lisa Maiorano – che stigmatizzo e bollo in maniera assoluta. Se c’è qualcosa che non va, spetta unicamente alle autorità competenti accertarlo nelle sedi opportune”.

In merito al clima politico che si respira in città, la capogruppo di “Siamo San Marzano” conclude con un messaggio di solidarietà e una riflessione di ampio respiro: “Sfiduce, giochi di palazzo o altre scorrettezze non fanno e non faranno mai parte della mia persona e della mia storia. Per questo motivo, ribadisco la mia solidarietà al sindaco. Non mi interessano le solite “politiche alla marzanese” fatte di personalismi e sgambetti; a me piace la politica vera, quella nobile, fatta alla luce del sole e in nome del popolo”.