IRA FELE (FRATELLI D’ITALIA): “UN ONORE PARTECIPARE A PREMIO AMMATURO ORGANIZZATO DA QUESTURA DI NAPOLI”

“Ho avuto l’onore di partecipare al “Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli”, prestigiosa iniziativa promossa dalla Questura di Napoli, guidata dal Questore Maurizio Agricola, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale.

È stata un’importante occasione per riaffermare il valore della legalità, della giustizia e dell’impegno quotidiano di donne e uomini dello Stato che, con professionalità e sacrificio, operano per garantire sicurezza e tutela dei cittadini.” Lo scrive la Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia Ira Fele.

La memoria di chi ha servito le istituzioni con coraggio rappresenta un patrimonio che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni, affinché la cultura della legalità prevalga sempre su ogni forma di criminalità.

Rivolgo il mio ringraziamento al Questore Maurizio Agricola per l’organizzazione di questa significativa manifestazione e a tutti coloro che, ogni giorno, con dedizione e senso dello Stato, sono al servizio della nostra comunità.

La legalità non è solo un principio: è una scelta quotidiana, il fondamento della libertà e della democrazia