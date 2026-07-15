GIUSEPPE CONTE (M5S) CONTRO GIORGIA MELONI: “IMBULLONATA ALLA POLTRONA DI PALAZZO CHIGI”

“Non sei al governo per sopravvivere. Sei proprio imbullonata a palazzo Chigi. Ieri hai perso i voti della tua maggioranza sulla legge elettorale, su cui ti sei incaponita, tra l’altro su un emendamento di finte preferenze. Finte come il blocco navale, come i 1.000 euro con un click. E oggi la tua maggioranza si è spaccata ancora”. Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social rivolgendosi a Giorgia Meloni.

“Al referendum sulla giustizia ti sei persa i voti del popolo, dei cittadini. Ti sei persa l’appoggio dei tuoi alleati internazionali, quelli a cui hai detto sì a tutto: alle spese folli militari . Per quattro anni hai bloccato il paese per difendere il potere e salvare i politici dalle inchieste. Non ti sei preoccupata di intervenire su sanità, caro-vita e stipendi. Giorgia, guardati intorno: l’unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato. sarebbe andato al Quirinale. E tu invece non ti scolli da quella poltrona! Un po’ di senso dell’onore, forza! Un po’ di sensibilità istituzionale, un po’ di rispetto della democrazia parlamentare”.