ANTONIO IANNONE (FDI): “NEL PD CAMPANO ESISTE UNA QUESTIONE MORALE GRANDE QUANTO UNA CASA”

“Negli ultimi mesi sono stati sciolti per infiltrazione i comuni di Pagani, Torre Annunziata, Sarno e Castellammare di Stabia tutti a guida PD e centrosinistra. Ieri l’immagine dei festeggiamenti ad Ercolano di Dirigenti locali con pregiudicati. Esiste nel PD una questione morale gigantesca, che a livello regionale si fa finta di non vedere e a livello nazionale si finge di scoprire solo ad eventi consumati. Su questo alla manifestazione flop dei leader a Napoli non abbiamo sentito pronunciare una parola. E’ evidente che nel PD non ci sono anticorpi e che c’e’ una diffusa pratica ad ingaglioffarsi con persone che con la cultura dello Stato hanno poco a che fare”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.