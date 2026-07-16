LA LEGA DELLA PROVINCIA DI SALERNO CELEBRA IL CONGRESSO LUNEDI’ 20 LUGLIO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

E’ fissato per lunedi’ 20 Luglio il Congresso Provinciale della Lega di Salerno. L’appuntamento, che dovrà individuare il nuovo Coordinatore Provinciale del partito di Matteo Salvini -. da ultimo gestito dal deputato Attilio Pierro – è stato convocato per chiudere il lungo periodo privo di una guida politica.

L’evento, che si terrà all’insegna del tema “Con la Lega, Liberi e Forti”, rappresenterà un momento di confronto politico e programmatico cruciale per definire gli obiettivi e le linee guida del partito sul territorio salernitano. L’appuntamento è per Lunedi’ 20 Luglio, a partire dalle 18:30, all’interno dei locali del Mediterranea Hotel Resort & Convention Center, Via Generale Clark, 54 – Salerno

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