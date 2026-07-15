NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “SOLIDARIETA’ A PROCURATORE CANNAVALE PER ATTO INTIMIDATORIO”

In merito al gravissimo episodio verificatosi questa mattina presso gli uffici giudiziari di via Falcone, con il rinvenimento di un proiettile all’interno della posta in arrivo, il Sindaco di Nocera Inferiore esprime, a nome personale, dell’Amministrazione e dell’intera cittadinanza, la più ferma e totale solidarietà alla Procura della Repubblica.

“Ci troviamo di fronte a un gesto esecrabile che va condannato con tutte le nostre forze – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio – Un atto intimidatorio che non colpisce soltanto un ufficio giudiziario, ma rappresenta un attacco diretto alle istituzioni democratiche e alla convivenza civile della nostra comunità”. L’Amministrazione Comunale intende ribadire il proprio ringraziamento e la massima vicinanza alla Procura per lo straordinario, incessante e incisivo lavoro che sta svolgendo sul territorio dell’Agro nocerino – sarnese. L’importante cambio di passo impresso alle indagini e il costante presidio di legalità rappresentano un argine fondamentale contro ogni forma di criminalità

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