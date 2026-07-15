AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “CHI DELINQUE SUL TERRITORIO, VA REIMPATRIATO IMMEDIATAMENTE”

L’episodio avvenuto a Salerno, dove un cittadino straniero è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre era in possesso di una spranga di ferro dopo aver danneggiato alcune autovetture e minacciato alcuni passanti, ripropone con forza il tema della sicurezza nelle città.

L’uomo, successivamente risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Dagli accertamenti svolti dagli agenti è inoltre emerso che era già stato segnalato quale presunto autore di una precedente aggressione ai danni di una donna.

L’episodio si inserisce in un quadro che, nelle ultime settimane, ha visto susseguirsi nel Salernitano diversi fatti di cronaca che hanno alimentato il senso di insicurezza percepito da cittadini e operatori economici, rendendo ancora più evidente la necessità di mantenere alta l’attenzione sul controllo del territorio e sul contrasto a ogni forma di illegalità.

«Il primo pensiero va agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che, ancora una volta, hanno dimostrato professionalità, tempestività e grande senso dello Stato. A loro va il mio ringraziamento. Ma questo episodio deve far riflettere. La sicurezza non può essere considerata un tema secondario né essere affrontata solo quando accadono fatti eclatanti. I cittadini hanno il diritto di vivere serenamente e le istituzioni hanno il dovere di garantire legalità e rispetto delle regole. In queste situazioni servono procedure rapide ed efficaci per l’espulsione e il rimpatrio. La certezza delle regole è il primo strumento di tutela per i cittadini e anche per gli immigrati che rispettano la legge.»

Per Tommasetti la risposta deve essere duplice: da un lato continuare a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, dall’altro garantire strumenti normativi e amministrativi che consentano di intervenire con rapidità nei confronti di chi rappresenta un concreto pericolo per la collettività.

«La sicurezza non appartiene a una parte politica. È un diritto fondamentale e rappresenta una delle condizioni essenziali per la qualità della vita, lo sviluppo economico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Su questo non possono esserci ambiguità.»