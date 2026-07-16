REGIONE CAMPANIA. FABBRICATORE (FDI): “PROGRAMMARE FONDI UE PER CRESCITA SUL TERRITORIO”

“Le assemblee legislative delle Regioni svolgono un ruolo fondamentale nella programmazione e per lo sviluppo dei territori anche attraverso la programmazione della spesa dei fondi europei che, soprattutto per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo e particolarmente nelle Regioni meridionali, costituisce uno strumento molto importante per promuovere e sostenere l’occupazione, unica vera leva per la crescita economica e sociale del Sud Italia e dell’intero Paese”.

E’ quanto ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), partecipando all’incontro tenuto stamani dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, con il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Marcello Pittella.

“Esprimo un plauso ed un ringraziamento al Presidente Massimiliano Manfredi per aver organizzato un incontro su un tema di grande rilevanza politica ed istituzionale e per aver promosso il coinvolgimento dell’Ufficio di Presidenza favorendo un ampio confronto ed una costruttiva collaborazione istituzionale nel rispetto dei rispettivi ruoli”, ha sottolineato Fabbricatore.

“Nella qualità di rappresentanti delle assemblee legislative regionali, siamo fortemente impegnati nell’ambito di una filiera istituzionale eccellente e concreta che parte dal Governo nazionale e giunge fino ai territori – ha aggiunto l’esponente di “Fratelli d’Italia” – per il quale “puntare sulle nostre eccellenze, sul lavoro e sulla produttività è la strada giusta per far sì che il Sud sia protagonista della crescita economica dell’Italia e ciò sta realizzando grazie alle scelte vincenti che il Governo guidato dal Premier Giorgia Meloni ha compiuto per il Mezzogiorno, a cominciare dalla Zes unica, che sta attraendo e sostenendo molte realtà imprenditoriali e creando opportunità occupazionali”.