SALERNO. MARCO MAZZEO (PROGRESSISTI): “AL LAVORO PER UN SALARIO MINIMO IN CITTA'”

È stata la prima volta per Marco Mazzeo che, nonostante la sua giovane età, è stato eletto Consigliere Comunale.

“È stato un giorno indimenticabile. Ieri si è svolto il primo Consiglio Comunale. È stata una grande emozione. Grazie di cuore ai cittadini che hanno riposto la loro fiducia in me. Dobbiamo lavorare per Salerno”.

Lei ha ricoperto tanti ruoli nei Giovani Democratici e, naturalmente, continua ad essere un Dirigente del Partito Democratico.

“Si, il Partito Democratico è una grande comunità. Ogni giorno porta avanti tante battaglie. Proporrò una mozione: Salario minimo comunale. Garantire un salario minimo diventa il requisito base per poter lavorare con il Comune di Salerno. Si tratta di una battaglia di civiltà”

Soddisfatto della campagna elettorale?

“Sono molto soddisfatto. 570 preferenze sono davvero tante. Era la prima candidatura al Consiglio Comunale. Le elezioni amministrative, poi, sono molto complicate: in ogni palazzo c’è un candidato, in ogni quartiere ci sono più candidati”.

Salerno per i Giovani terza lista più votata. Una grande prova.

“Sicuramente è stato un grande risultato. Ringrazio tutti i candidati della lista “Salerno per i Giovani”. Tutti.

Candidarsi è sempre un grande atto di coraggio”.

Complessivamente, come ha letto il risultato di queste elezioni?

“La vittoria di Vincenzo De Luca è stata netta. Un dato, purtroppo, non positivo è stata l’affluenza: il 36,57%, 40.380 cittadini, non si sono recati al seggio per votare. Molte persone sono stanche e sfiduciate”.

Quale sarà l’impegno di Marco Mazzeo?

“L’impegno sarà quotidiano. “Noi, insieme” non è soltanto uno slogan ma è un metodo di fare politica: Saremo in Consiglio Comunale dove continueremo con la passione e l’umiltà di questi anni a rappresentare le voci ed i bisogni di tutte le donne e gli uomini di questa meravigliosa Città a partire dai giovani, gli anziani, chi non arriva a fine mese, i diversamente abili, coloro che non vogliono emigrare, che vogliono una città più bella, sicura, con maggiori servizi e qualità della vita.

Ringrazio coloro che in questi lunghi mesi mi hanno accompagnato e sostenuto.

Sono davvero grato a tutti loro.

Sarà per me un’occasione importante per continuare a confrontarmi con la visione, la capacità politica e la competenza amministrativa del Sindaco Vincenzo De Luca e, sostenendo la sua azione, a maturare sul campo l’esperienza necessaria per essere all’altezza del mandato per il quale abbiamo scelto di impegnarci. Avanti sempre “noi, insieme”.