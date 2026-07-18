CORRADO MATERA (PARTITO DEMOCRATICO): “DALLA REGIONE 40 MILIONI DI EURO PER TRASPORTO STUDENTI”

La Regione Campania conferma anche per l’anno scolastico e accademico 2026/2027 il programma di trasporto gratuito per gli studenti e le studentesse dagli 11 ai 26 anni.

Per questa misura sono stati stanziati 40 milioni di euro: 30 milioni di risorse regionali, ai quali si aggiungono 10 milioni del PR CAMPANIA FRS+ 2021-2027, destinati agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 12.500 EURO.

Lo scrive il Consigliere Regionale del Pd, Presidente della Commissione Bilancio, Corrado Matera.

L’efficacia di questa misura è confermata anche dai risultati ottenuti nel precedente anno scolastico, quando sono stati rilasciati 139.276 abbondamenti gratuiti, offrendo a migliaia di giovani la possibilità di raggiungere scuole e università, senza che il costo del trasporto rappresentasse un ostacolo al loro percorso di studio.

Il nostro impegno continua per una Campania che investe sui giovani, sul diritto allo studio e sulle pari opportunità, perché offrire opportunità significa costruire il futuro delle nostre comunità.