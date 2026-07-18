RAFFAELE PISACANE (FDI): “SCIOGLIMENTO COMUNI PD IN CAMPANIA. DOVE E’ ELLY SCHLEIN?”

Gli scioglimenti per infiltrazioni camorristiche dei Comuni di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Sarno e Pagani, le vicende riportate dalla stampa su Ercolano, le denunce su Portici e San Giuseppe Vesuviano delineano un quadro che merita ben più di qualche dichiarazione di circostanza.

Perché questo silenzio? Perché nessuna presa di posizione netta su quanto sta accadendo in Campania?

La legalità non può essere una bandiera da sventolare solo quando conviene.

Se il PD pretende di impartire lezioni di etica e trasparenza, allora abbia il coraggio di fare pulizia al proprio interno e di spiegare ai cittadini cosa sta succedendo.