CONFCOMMERCIO CAMPANIA: “LORO BLOCCANO NOI, NOI BLOCCHIAMO I PAGAMENTI”

Non ce la facciamo a sostenere economicamente, finanziariamente e moralmente uno nuovo #blocco delle attività dei pubblici esercizi, già duramente colpiti dalla crisi economica e non vogliamo essere i capri espiatori dell’incapacità della politica di gestire la pandemia.

Lo scrivono i rappresentanti di Confcommercio Campania.

Abbiamo dimostrato ampiamente che i nostri locali sono #sicuri. Manifesteremo il nostro disagio e le nostre difficoltà in una grande manifestazione nazionale di Fipe Confcommercio il 28 ottobre prossimo in Piazza del Plebiscito a Napoli e in altre 18 città italiane.

BLOCCHEREMO TUTTI I PAGAMENTI, tasse, contributi, fitti, utenze, fornitori e stipendi in attesa di conoscere quale sarà il piano economico di sostegno della Regione Campania e del Governo

Giuseppe Conte, pronti a riprenderli nel momento in cui si materializzeranno tali aiuti. Seguirà comunicato stampa.