ENZO MARAIO (PSI) PRENDE LE DISTANZE DA DE LUCA: “LOCKDOWN, ULTIMO STEP”

Arrivare ad un nuovo lockdown deve rimanere l’ultimo step. Bisogna scongiurarlo e per riuscirci occorrono misure efficaci e un maggiore coordinamento tra Governo e Regioni.

Lo scrive il Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio.

In ogni caso è necessario pensare immediatamente ad una rete di garanzie reali e concrete per il tessuto imprenditoriale, per il commercio e per le piccole e medie imprese che oggi non reggerebbero un nuovo colpo alle loro attività. Altrimenti ci ritroveremo molta più gente in strada, non a passeggiare ma a protestare!