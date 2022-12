CONGRESSO DEL PD. DE LUCA E BONACCINI, L’INTESA POLITICA ED IL TERZO MANDATO

C’è anche il terzo mandato di mezzo? Nell’accordo politico tra Stefano Bonaccini e Vincenzo De Luca quanto peserà la scelta dell’attuale governatore della Campania di affrontare anche la campagna elettorale del 2025 da candidato alla Presidenza ? Parole dette e non scritte, un’intesa che forse non è il caso di rendere pubblica anche perchè il Movimento 5 Stelle, che dovrebbe essere un alleato strategico del Partito Democratico a guida Bonaccini, in Campania ha già dichiarato di non avere alcuna intenzione di sostenere De Luca ed il suo progetto di terzo mandato. Insomma, si tratta di una situazione abbastanza complessa che, pero’, nelle prossime settimane dovrebbe diventare piu’ chiara, considerato che si entrerà nel vivo della campagna elettorale per le Primarie del Partito Democratico, in programma a metà del mese di Febbraio 2023.

