SALDI DI FINE STAGIONE IN CAMPANIA DAL 5 GENNAIO: PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA

Ancora 10 giorni prima di dare il via, in Campania, ai saldi di fine stagione che, dopo due anni, tornano senza le restrizioni legate alla pandemia. Le vendite a saldo arrivano, quest’anno, in un momento economico non felice per le famiglie che devono fronteggiare il caro bolletta ed una inflazione in crescita su tutti i beni di primo consumo. Sono iniziate già le stime su quello che sarà l’esborso medio a testa per gli italiani che avranno un calendario dei saldi abbastanza omogeneo: partono quasi tutti il 5 Gennaio, tranne Basilicata e Sicilia dove gli acquisti di fine stagione scatteranno già il 2 Gennaio.

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 2 gennaio – 3 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio