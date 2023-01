CONGRESSO PD CAMPANIA: ECCO LE NUOVE DATE PER L’ELEZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO

Compagni, si cambia rotta: archiviata la data del 27 Gennaio, indicata dal Commissario Francesco Boccia per la presentazione delle candidature al Congresso Regionale del Partito Democratico, adesso si conosce il nuovo calendario che porterà la Campania ad eleggere il Segretario Regionale del Pd, il successore di Leo Annunziata.

A metà febbraio, con le stesse modalità indicate in precedenza (600 firme in rappresentanza di tutte le province della Campania), si procederà a depositare la proposta di candidatura al Congresso Regionale che verrà celebrato solo a metà marzo.

La proposta del territorio, che ha ottenuto l’ok da parte della Segreteria Nazionale, è quella di superare prima l’ostacolo delle Primarie Nazionali, poi, a quadro definito, procedere con l’elezione del nuovo Segretario Regionale del Partito Democratico.