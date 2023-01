CONGRESSO PD IN CAMPANIA. IL DEPUTATO MARCO SARACINO SPINGE PER IL VOTO ON LINE

C’è anche l’ipotesi del voto on line, in Campania, per la celebrazione del Congresso Nazionale del Partito Democratico. A proporre il ricorso alle nuove tecnologie Marco Saracino, deputato del Partito Democratico, eletto nel proporzionale di Napoli, vicino, in questa campagna elettorale alle posizioni di Elly Shlein. Evidentemente preoccupato dai precedenti campani per la gestione del sistema del voto degli iscritti e non solo, Saracino, provocando la reazione di tutto il gruppo che fa riferimento al Presidente De Luca, ha lanciato un sasso nello stagno, destinato, nei prossimi giorni, a provocare altre onde nel mare – già tempestoso – del Partito Democratico della Campania. Intanto, per domani, domenica 8 Gennaio, il candidato alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini è atteso, per la sua prima uscita in Campania, dai suoi sostenitori della Provincia di Avellino dove terrà un incontro pubblico.

