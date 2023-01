I COMUNI HANNO TEMPO FINO AL 31 GENNAIO PER CANCELLAZIONE MULTE FINO A 1.000 EURO

La norma, introdotta dalla ultima legge di bilancio, che prevede anche per le Amministrazioni Comunali la facoltà di procedere alla cancellazione di multe, già affidate alle società di riscossione, per un valore fino a 1.000 euro, stabilisce anche che i Comuni hanno tempo fino al prossimo 31 Gennaio 2023 per aderire al piano.

Bisognerà attendere il 31 gennaio per sapere se il proprio municipio consentirà o meno lo stralcio. Agenzia Riscossione – spiega il comunicato – ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.